Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» зафиксировал первые случаи заражения «гамма»-штаммом COVID-19.
«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — рассказали 22 июля в центре «Вектор» в комментарии «Интерфаксу».
Эти вариации коронавируса способны снижать эффективность антител. В «Векторе» назвали их «вызывающими озабоченность».
В России продолжается замещение других штаммов «дельтой». Вариации «лямбда» и «эпсилон» в нашу страну пока не пришли.
«Вызывающий озабоченность» бразильский штамм коронавируса добрался до России
Бразильский штамм коронавируса «гамма» впервые выявлен в России
Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» зафиксировал первые случаи заражения «гамма»-штаммом COVID-19.