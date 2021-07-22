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«Вызывающий озабоченность» бразильский штамм коронавируса добрался до России

Бразильский штамм коронавируса «гамма» впервые выявлен в России

Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» зафиксировал первые случаи заражения «гамма»-штаммом COVID-19.

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — рассказали 22 июля в центре «Вектор» в комментарии «Интерфаксу».

Эти вариации коронавируса способны снижать эффективность антител. В «Векторе» назвали их «вызывающими озабоченность».

В России продолжается замещение других штаммов «дельтой». Вариации «лямбда» и «эпсилон» в нашу страну пока не пришли.

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Комментарии (1)

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Все учите греческий. Чем ближе к концу алфавита(греческого) ,тем ближе к нашему(концу)
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