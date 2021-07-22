Петербург поднялся на второе место в стране по заболеваемости коронавирусом

Это немногим больше, чем было вчера ( 1 939 ), однако Северная столица перешла со своего обычного третьего на второе место в стране по этому показателю. На первом Москва ( 4 287 ), на третьем теперь Подмосковье ( 1 835) .

По России за сутки зафиксировали 24 471 новый случай COVID-19 — заболеваемость снова пошла в рост. Накануне было 23 704 заразившихся.

