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Петербург поднялся на второе место в стране по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 1 943 новых случая коронавируса. Об этом 22 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это немногим больше, чем было вчера (1 939), однако Северная столица перешла со своего обычного третьего на второе место в стране по этому показателю. На первом Москва (4 287), на третьем теперь Подмосковье (1 835).

По России за сутки зафиксировали 24 471 новый случай COVID-19 — заболеваемость снова пошла в рост. Накануне было 23 704 заразившихся.

За весь период пандемии в стране выявили 6 054 711 случаев коронавируса.

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Комментарии (8)

Вася ПУПКИН
Вы что парад же ко дню военно морского флота.
266158030
без локдауна не обойтись. Но у нас же бабы еще нарожают, так что будем работать и умирать.
Gorki
И Алые паруса конечно же не причём.
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