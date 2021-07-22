В топ-10 лучших советских и российских бардов по версии граждан РФ оказались лишь четыре ныне живых исполнителя. На первом месте списка оказался Владимир Высоцкий, сообщает 22 июля ВЦИОМ.
Высоцкого назвал каждый пятый респондент —
При этом
В то же время амплуа «бард» у лидера списка Владимира Высоцкого оказалось далеко не главным, о котором вспоминают россияне, когда слышат имя артиста. Сейчас Высоцкий лишь для
В пятёрке самых известных песен Высоцкого оказались «Песня о друге» («Если друг оказался вдруг…») (
25 июля исполняется 41 год с момента кончины Владимира Высоцкого. Опрос ВЦИОМ был проведён 17 июля среди