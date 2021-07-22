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ВЦИОМ: Высоцкий, Окуджава, Розенбаум — главные барды России. Виктор Цой на шестом месте

ВЦИОМ назвал «главных бардов России»

В топ-10 лучших советских и российских бардов по версии граждан РФ оказались лишь четыре ныне живых исполнителя. На первом месте списка оказался Владимир Высоцкий, сообщает 22 июля ВЦИОМ.

Высоцкого назвал каждый пятый респондент — 22 %. Далее идут Булат Окуджава (10 %), Александр Розенбаум (9 %), Юрий Визбор (6 %) и Олег Митяев (5 %).

При этом 4 % россиян в лучшие барды записали лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Рокер даже опередил Михаила Круга с его 2 %.

Фото: ВЦИОМ
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В то же время амплуа «бард» у лидера списка Владимира Высоцкого оказалось далеко не главным, о котором вспоминают россияне, когда слышат имя артиста. Сейчас Высоцкий лишь для 7 % респондентов — бард. 28 % россиян в первую очередь отмечают, что он актёр. 8 % сказали, что Высоцкий — «нормальный мужик». 2 % граждан заявили, что артист был «голосом народа». Столько же граждан выбрали предложенный в опроснике ВЦИОМ вариант «алкоголик/наркоман». Вариант «бунтарь», который в 2018 году выбирали 3 % участников исследования, в этом году не привлек никого.

В пятёрке самых известных песен Высоцкого оказались «Песня о друге» («Если друг оказался вдруг…») (8 %), «Кони привередливые» (6 %), «Скалолазка» (5 %), «Охота на волков» (5 %) и «Утренняя гимнастика» (5 %).

25 июля исполняется 41 год с момента кончины Владимира Высоцкого. Опрос ВЦИОМ был проведён 17 июля среди 1 600 россиян.

Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (5)

Mikkä Karhunen
а Розенбаум то чего там оказался??
Михаил Петров-Водкин
Из титульных русских один Митяев с трудом в пятёрку пролез. Да и само словечко "бард" пришло с Запада. Скрепно и духовно было бы назваться сказителями или гуслярами.
Сергей Федоров
Высоцкий-талантище!
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