В топ-10 лучших советских и российских бардов по версии граждан РФ оказались лишь четыре ныне живых исполнителя. На первом месте списка оказался Владимир Высоцкий, сообщает 22 июля ВЦИОМ.



Высоцкого назвал каждый пятый респондент — 22 % . Далее идут Булат Окуджава ( 10 %) , Александр Розенбаум (9 %) , Юрий Визбор (6 %) и Олег Митяев (5 % ).

