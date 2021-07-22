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Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ о «грубых и систематических нарушениях» Украины

Россия в первой в своей истории межгосударственной жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение», — сообщается 22 июля на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Российская сторона среди прочего обвиняет Киев в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми в Одессе и Донбассе, а также на Майдане. Кроме того, в жалобе отмечена дискриминация русскоязычного населения и российских компаний. Украину обвинили и в том, что она не закрыла свое воздушное пространство в зоне боевых действий, что привело к крушению MH17.

Россия требует обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма, не ограничивать права национальных и языковых меньшинств, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов.

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Комментарии (11)

Савва Морозов
гы-гы, после того, как окраине, из Берлина и Вашингтона, сказали заткнуться из - еспч быстро будет паинькой.
266172681
Россия решения ЕСПЧ не выполняет а Украина почему должна? Смешно.
Guest1234
Мне давно интересно, что этот суд сказал бы про водную блокаду Крыма. Буду ждать результатов.
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