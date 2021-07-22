Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ о «грубых и систематических нарушениях» Украины

Россия в первой в своей истории межгосударственной жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека.



«Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение», — сообщается 22 июля на сайте Генеральной прокуратуры РФ.



Российская сторона среди прочего обвиняет Киев в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми в Одессе и Донбассе, а также на Майдане. Кроме того, в жалобе отмечена дискриминация русскоязычного населения и российских компаний. Украину обвинили и в том, что она не закрыла свое воздушное пространство в зоне боевых действий, что привело к крушению MH17.

