Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, накануне в полицию обратилась женщина с просьбой найти и привлечь к ответственности насильника, напавшего в парадной на девочку десяти лет. К указанному дому на Красносельском шоссе выехал наряд.
На месте выяснилось, что девочка якобы подвергалась насильственным действиям сексуального характера три дня подряд. В парадной её подкарауливали по вечерам. Полицейских ориентировали на розыск подростка азиатской внешности лет двенадцати на вид. Он был в чёрных шортах и серой футболке со львом. Проверку проводит Следственный комитет.
Петербурженка заявила о совращении 10-летней девочки. Из примет обидчика — футболка со львом и очень юный возраст
В Петербурге по подозрению в сексуальном насилии ищут подростка
Следователи проверяют информацию о сексуальном насилии, жертвой которого стала десятилетняя девочка в Красносельском районе Петербурга. С обидчиком в парадной она сталкивалась не единожды.
Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, накануне в полицию обратилась женщина с просьбой найти и привлечь к ответственности насильника, напавшего в парадной на девочку десяти лет. К указанному дому на Красносельском шоссе выехал наряд.