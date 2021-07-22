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Петербурженка заявила о совращении 10-летней девочки. Из примет обидчика — футболка со львом и очень юный возраст

В Петербурге по подозрению в сексуальном насилии ищут подростка

Следователи проверяют информацию о сексуальном насилии, жертвой которого стала десятилетняя девочка в Красносельском районе Петербурга. С обидчиком в парадной она сталкивалась не единожды.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, накануне в полицию обратилась женщина с просьбой найти и привлечь к ответственности насильника, напавшего в парадной на девочку десяти лет. К указанному дому на Красносельском шоссе выехал наряд.

На месте выяснилось, что девочка якобы подвергалась насильственным действиям сексуального характера три дня подряд. В парадной её подкарауливали по вечерам. Полицейских ориентировали на розыск подростка азиатской внешности лет двенадцати на вид. Он был в чёрных шортах и серой футболке со львом. Проверку проводит Следственный комитет.

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Комментарии (1)

Igorius
Ну вот даже если найдут, то что? У нас же гуманизм, до 14 лет можно вообще любые преступления совершать. Что этому отморозку, у которого еще и "нет национальности", смогут сделать? "Поставить на учёт"?
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