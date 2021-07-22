Петербурженка заявила о совращении 10-летней девочки. Из примет обидчика — футболка со львом и очень юный возраст

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, накануне в полицию обратилась женщина с просьбой найти и привлечь к ответственности насильника, напавшего в парадной на девочку десяти лет. К указанному дому на Красносельском шоссе выехал наряд.



На месте выяснилось, что девочка якобы подвергалась насильственным действиям сексуального характера три дня подряд. В парадной её подкарауливали по вечерам. Полицейских ориентировали на розыск подростка азиатской внешности лет двенадцати на вид. Он был в чёрных шортах и серой футболке со львом. Проверку проводит Следственный комитет.

