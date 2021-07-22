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Онлайн-торговля потеряла ещё одного закладчика. Оперативники опередили кладоискателей на северо-западе Петербурга

Закладчика с товаром в кармане задержали на набережной Чёрной речки в Петербурге

Полицейские разочаровали любителей изменённого сознания, которые рассчитывали найти запрещённое в Приморском районе Петербурга. Под два десятка закладок уже пусты, ещё больше в тайники не попало.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, предполагаемого наркокурьера оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) два дня назад остановили у бизнес-центра на набережной Чёрной речки, 15. Подозрения подтвердились: у 44-летнего уроженца Ташкента изъяли 31 свёрток с веществами примерно по грамму каждый.

Два уже проверили, установив, что внутри психостимулятор. Остальные на экспертизе. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. По версии полиции, задержанный бегал по заказам интернет-магазина из мессенджера Telegram.

Адреса, по которым он успел побывать, обошли и изъяли 19 пакетиков, которые не дождались заказчиков.

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Комментарии (1)

_Igor_
Ох, какое достижение! Да у нас по району они ночью табунами шарахаются - запускай сотрудников да винти пока обезьянники в местных отделах не переполнятся.
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