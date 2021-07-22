Онлайн-торговля потеряла ещё одного закладчика. Оперативники опередили кладоискателей на северо-западе Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, предполагаемого наркокурьера оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) два дня назад остановили у бизнес-центра на набережной Чёрной речки, 15. Подозрения подтвердились: у 44-летнего уроженца Ташкента изъяли 31 свёрток с веществами примерно по грамму каждый.



Два уже проверили, установив, что внутри психостимулятор. Остальные на экспертизе. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. По версии полиции, задержанный бегал по заказам интернет-магазина из мессенджера Telegram.



Адреса, по которым он успел побывать, обошли и изъяли 19 пакетиков, которые не дождались заказчиков.

