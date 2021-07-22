Народный артист России Юрий Антонов сообщил об «очень тяжёлой» операции, перенесённой им в Вене. Музыканту заменили искусственный сустав.



Как рассказал сам артист в своём Instagram в ночь на 22 июля, он находится в частной клинике в австрийской столице.



«Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трёх часов. Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — написал Антонов.

