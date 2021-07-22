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Юрий Антонов сообщил об «очень тяжёлой» операции в Вене

Певца и композитора Юрия Антонова прооперировали в частной клинике в Австрии

Народный артист России Юрий Антонов сообщил об «очень тяжёлой» операции, перенесённой им в Вене. Музыканту заменили искусственный сустав.

Как рассказал сам артист в своём Instagram в ночь на 22 июля, он находится в частной клинике в австрийской столице.

«Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трёх часов. Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — написал Антонов.

В комментариях к посту Антонова почитатели его таланта желают музыканту скорейшего выздоровления.

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Комментарии (1)

22ilves
почему не в России лечится? Там же есть все, что нужно - стабильность, духовность и Путин.
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