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Женщина погибла при пожаре на Дыбенко. Она выпрыгнула из окна горящей квартиры, спасаясь от огня

Серьёзный пожар произошёл рано утром в Невском районе Петербурга. Один человек погиб, около двадцати — эвакуировали.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС утром 22 июля, информация о возгорании по адресу: улица Дыбенко, д. 9, корп. 1 поступила в 04:40. В 8-комнатной квартире бывшего общежития происходило горение в двух комнатах и коридоре на общей площади 45 кв. метров.

Жертвой пожара стала женщина, которая, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна горящей квартиры до прибытия спасателей и погибла. Троих жильцов из соседних квартир эвакуировали по автолестнице, 15 человек — по маршевой.

В 05:51 пожар был локализован. К его ликвидации привлекалось четыре единицы техники и 22 человека личного состава.

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Комментарии (2)

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