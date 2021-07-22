Женщина погибла при пожаре на Дыбенко. Она выпрыгнула из окна горящей квартиры, спасаясь от огня

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС утром 22 июля, информация о возгорании по адресу: улица Дыбенко, д. 9, корп. 1 поступила в 04:40. В 8-комнатной квартире бывшего общежития происходило горение в двух комнатах и коридоре на общей площади 45 кв. метров.

Жертвой пожара стала женщина, которая, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна горящей квартиры до прибытия спасателей и погибла. Троих жильцов из соседних квартир эвакуировали по автолестнице, 15 человек — по маршевой.

В 05:51 пожар был локализован. К его ликвидации привлекалось четыре единицы техники и 22 человека личного состава.

