Погода шепчет. Петербург снова ждёт дождей

В четверг, 22 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность — утром без существенных осадков, во второй половине дня — местами кратковременный дождь, гроза.
По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер сегодня будет дуть западный, северо-западный умеренный, к вечеру местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и рано утром опускалась до
Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 69%.