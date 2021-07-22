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Погода шепчет. Петербург снова ждёт дождей

Во второй половине дня в Петербурге ожидаются осадки

В четверг, 22 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность — утром без существенных осадков, во второй половине дня — местами кратковременный дождь, гроза.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер сегодня будет дуть западный, северо-западный умеренный, к вечеру местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и рано утром опускалась до +12 … +14, днём столбик термометра поднимется до +21… +23 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 69%.

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