Кубинские врачи рассказали про сердечно-сосудистые заболевания у детей после коронавируса

«В результате многопрофильных консультаций в первичной и вторичной медико-санитарной помощи было обнаружено, что после заражения COVID-19 часто обнаруживаются психологические, сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, кишечные и легочные нарушения», — рассказала доктор Лисетт Росарио Лопес Гонсалес, передает 21 июля РИА Новости .

Минздрав Кубы сообщил о возможном влиянии COVID-19, перенесенного в детском возрасте, на последующее развитие сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических отклонений.

Согласно тексту, среди осложнений у детей после этой болезни наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания, такие как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление внешнего слоя, покрывающего сердце), гипертрофия желудочков, обильное потоотделение, высокое кровяное давление и аритмия, даже у младенцев. Кроме того, описаны некоторые неврологические изменения, в которых обнаружен энцефалит (воспаление головного мозга), нарушение работы почек и кишечника.



Исследования показывают, что симптомы могут продолжаться от шести месяцев до года после заражения, подчеркнув, что эта тема еще изучается.

По последней информации минздрава Кубы, в стране с населением 11 миллионов человек вакцинированы 3,38 миллиона жителей, из них тремя дозами — 2,11 миллиона.

