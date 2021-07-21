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В Казани сотрудники метро майнили криптовалюту прямо на работе

В Татарстане сотрудники метрополитена нашли возможность дополнительного заработка прямо на рабочем месте. Майнинг криптовалюты стал уголовным делом.

Подробности 21 июля пресс-служба республиканского следственного комитета. В злоупотреблении должностными полномочиями подозревают 40-летнего главного инженера МУП «Метроэлектротранс» города Казани и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта. По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты на трансформаторную электроподстанцию, принадлежащую казанскому «Метроэлектротрансу».

Установлено, что за два месяца оборудование израсходовало электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которую оплатил «Метроэлектротранс».

Мужчины вину признали. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Чем думали вообще.. Неужели эта мелочь стоит того, чтобы рисковать свободой.
Barmaley_5e4d0211d3423
"Сколько у государства не воруй — все равно своего не вернешь!"
(с)
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