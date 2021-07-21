В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы и требуют пиццы и вертолет

В Швеции двое заключенных взяли в заложники двух надзирателей тюрьмы города Эскильстуна, примерно в 120 километрах от Стокгольма. Отбывающие наказание за убийство требуют вертолет и еду, передает 21 июля CTV News со ссылкой на Шведскую государственную службу исполнения наказаний.



По предварительной информации, заключенные ворвались в комнату охранников, заперлись там и закрыли камеры наблюдения. Захватчики — 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи — вооружены бритвенными лезвиями. Они согласились отпустить одного надзирателя в обмен на 20 кебаб-пицц. Также они требуют вертолёт.

