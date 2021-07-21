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В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы и требуют пиццы и вертолет

В Швеции двое заключенных взяли в заложники двух надзирателей тюрьмы города Эскильстуна, примерно в 120 километрах от Стокгольма. Отбывающие наказание за убийство требуют вертолет и еду, передает 21 июля CTV News со ссылкой на Шведскую государственную службу исполнения наказаний.

По предварительной информации, заключенные ворвались в комнату охранников, заперлись там и закрыли камеры наблюдения. Захватчики — 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи — вооружены бритвенными лезвиями. Они согласились отпустить одного надзирателя в обмен на 20 кебаб-пицц. Также они требуют вертолёт.

На текущий момент с преступниками ведутся переговоры. «Ситуация заморожена», — сказал исполняющий обязанности начальника службы безопасности тюрьмы Йорген Фром Нордин.

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Комментарии (5)

Ark7
А Олю из 10-го "Б" они не требуют?
zorkii
Ханед Махамед Абдуллахи - это точно Швеция?
bluxer
Стокгольмский синдром.
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