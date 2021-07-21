В Чили зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и ждут поставки до 4 млн доз

«"Спутник V" зарегистрирован и успешно применяется в ряде государств Центральной и Южной Америки. Одобрение вакцины в Чили позволит стране получить доступ к одному из лучших препаратов для борьбы с пандемией», — отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

В Республике Чили зарегистрировали российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили 21 июля РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

По информации портала Emol, разрешение позволит доставить от 3 до 4 млн доз препарата, о поставке которых правительство Чили договорилось с российскими производителями.

По информации Министерства здравоохранения Чили, в стране за сутки выявили 989 новых случаев заражения коронавирусом, 42 человека скончались. Всего за период пандемии в стране выявили 1,6 млн заболевших, из которых умерло более 34 тыс.