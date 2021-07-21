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Хорватия начнет требовать ПЦР-тесты на COVID-19 у всех туристов из России

В Хорватии будут спрашивать ПЦР-тесты на коронавирус у всех приезжих из России. Подтверждать свою «незаразность» также придется путешественникам из Великобритании и Кипра.

Как сообщил институт общественного здравоохранения страны 21 июля, справку об отсутствии COVID-19 надо будет показывать даже в том случае, если человек прошел вакцинацию или переболел инфекцией.

«В целях защиты здоровья и предотвращения распространения коронавируса были введены дополнительные эпидемиологические меры для въезжающих в Хорватию. Их цель — предотвратить завоз новых штаммов COVID-19. В частности, из-за ухудшения эпидситуации в Великобритании, на Кипре и в Российской Федерации в качестве дополнительной меры с 26 июля у туристов из этих стран на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране, независимо от того, вакцинированы ли они или имеют справку о перенесенной болезни», — гласит запись на сайте учреждения.

Сейчас для въезда в Хорватию достаточно предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V», а также справку о перенесенной болезни либо отрицательный ПЦР-тест.

Помимо этого в сообщение уточняется, что для приезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии сохраняется двухнедельный карантин. Он может быть сокращен, если на седьмой день тест на коронавирус окажется отрицательным.

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