Хорватия начнет требовать ПЦР-тесты на COVID-19 у всех туристов из России

В Хорватии будут спрашивать ПЦР-тесты на коронавирус у всех приезжих из России. Подтверждать свою «незаразность» также придется путешественникам из Великобритании и Кипра.

Как сообщил институт общественного здравоохранения страны 21 июля, справку об отсутствии COVID-19 надо будет показывать даже в том случае, если человек прошел вакцинацию или переболел инфекцией.



«В целях защиты здоровья и предотвращения распространения коронавируса были введены дополнительные эпидемиологические меры для въезжающих в Хорватию. Их цель — предотвратить завоз новых штаммов COVID-19. В частности, из-за ухудшения эпидситуации в Великобритании, на Кипре и в Российской Федерации в качестве дополнительной меры с 26 июля у туристов из этих стран на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране, независимо от того, вакцинированы ли они или имеют справку о перенесенной болезни», — гласит запись на сайте учреждения.