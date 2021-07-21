«Новая «фишка» сидельцев». Режиссёр Первого канала рассказал, как после взлома «Госуслуг» стал жертвой мошенников

Режиссер-постановщик документальных фильмов Первого канала Иван Цыбин рассказал, что 19 июля злоумышленники взломали его аккаунт на портале «Госуслуг», изменили его контактные данные и подали от его имени заявки на получение микрозаймов «под бешеные проценты» в кредитных организациях «Вебзайм» и «Займиго».



Произошедшее Цыбин связывает с активностью граждан, отбывающих тюремное заключение.

«Сегодня я выяснил, что это новая «фишка» сидельцев в колониях — они перестают обзванивать людей от имени якобы Сбербанка, поскольку понимают, что эта схема мошенничества уже слишком известна и стала плохо работать, так они изобрели новую!!!» — рассказал режиссер на своей странице в Facebook. Особое возмущение Ивана Цыбина вызвал тот факт, что с помощью портала «Госуслуг» можно подтвердить личность любому кредитному учреждению и брать займы. Режиссёр уточнил, что пока только планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы, но потребовал от портала «Госуслуги» связаться с ним и объяснить, как именно его логин и пароль попали к злоумышленникам.