Под Петербургом электричка сбила подростка в наушниках, возбуждено уголовное дело

Врачи Токсовской межрайонной больницы оказывают помощь 14-летнему юноше, которого около пяти часов вечера 21 июля сбила электричка. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
«По версии следствия, около 17 часов 21 июля 2021 года на 20 км 8 пикета перегона железнодорожных станций «Токсово-Капитолово», расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения был травмирован электропоездом, следовавшим сообщением «Васкелово-Санкт-Петербург». По предварительным данным, мальчик шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал приближающийся поезд», — говорится в сообщении ведомства.
Машинист сигналил изо всех сил и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Подросток получил травмы различной степени тяжести. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия.