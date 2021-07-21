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Под Петербургом электричка сбила подростка в наушниках, возбуждено уголовное дело

Врачи Токсовской межрайонной больницы оказывают помощь 14-летнему юноше, которого около пяти часов вечера 21 июля сбила электричка. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

«По версии следствия, около 17 часов 21 июля 2021 года на 20 км 8 пикета перегона железнодорожных станций «Токсово-Капитолово», расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения был травмирован электропоездом, следовавшим сообщением «Васкелово-Санкт-Петербург». По предварительным данным, мальчик шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал приближающийся поезд», — говорится в сообщении ведомства.

Машинист сигналил изо всех сил и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Подросток получил травмы различной степени тяжести. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия.

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Комментарии (3)

Thunder
Поколение дегенератов.

Надеюсь, уголовное дело завели на родителей этой ошибки природы - за материальный ущерб локомотиву, задержку движения поездов и моральный вред машинисту
Дмитрий_1111
Каким дебилом надо быть, чтобы идти вдоль путей в наушниках? А всему виной наверное хим.завод в Капитолово.
Капитан Очевидность2
"Врачи Токсовской межрайонной больницы оказывают помощь 14-летнему юноше, которого около пяти часов вечера 21 июля сбила электричка."

Пытаются достать из его ушей наушники, чтобы он стал лучше слышать?
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