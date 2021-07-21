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Четыре петербургских губернатора встретились в одном постановлении. Смольный награждает их за международку

Смольный награждает четырех петербургских губернаторов сразу

Три бывших и один действующий губернатор Петербурга оказались в числе награждаемых за развитие международных отношений. Как нетрудно догадаться, отметил их Смольный.

Проект постановления о награде «за особые заслуги в области международного сотрудничества» опубликован 21 июля. В списке значатся губернатор Александр Беглов и трое его предшественников: председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава совета директоров «Российского союза строителей» Владимир Яковлев. Им посчастливилось оказаться в компании вице-премьера кабинета министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова, замдиректора Эрмитажа Александра Прохоренко, председателя комитета внешних связей Евгения Григорьева и других.

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Комментарии (2)

serglaz
Ну, не на 100% соглашусь. Как еду по КАДу, так Валентину Ивановну вспоминаю добрым словом. Остальные - моль какая-то платяная :-(
266081655
Если не за что награждать, но очень хочется - повод всегда найдётся....
Предлагаю другие наградные номинации - за укрепление патриотизма, за охрану бобров и т.п.
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