Четыре петербургских губернатора встретились в одном постановлении. Смольный награждает их за международку

Три бывших и один действующий губернатор Петербурга оказались в числе награждаемых за развитие международных отношений. Как нетрудно догадаться, отметил их Смольный.



Проект постановления о награде «за особые заслуги в области международного сотрудничества» опубликован 21 июля. В списке значатся губернатор Александр Беглов и трое его предшественников: председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава совета директоров «Российского союза строителей» Владимир Яковлев. Им посчастливилось оказаться в компании вице-премьера кабинета министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова, замдиректора Эрмитажа Александра Прохоренко, председателя комитета внешних связей Евгения Григорьева и других.