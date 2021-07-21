Мурашко: 889 тысяч россиян с коронавирусом или подозрением на него находятся под наблюдением врачей

Глава Минздрава РФ доложил президенту о количестве россиян с COVID-19 или подозрением на него



«Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% — это пациенты, получающие помощь амбулаторно», — заявил 21 июля Михаил Мурашко.

По его словам, на данный момент в стране развернуто 232 тысячи больничных коек для пациентов с COVID-19. Резервный фонд глава Минздрава оценил в 18,5%. «Достаточное количество», — заметил Мурашко.

Кроме того, он доложил о пятикратном запасе реанимационных коек для заболевших коронавирусом. В реанимации находятся 5 200 инфицированных.