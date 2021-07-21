Ухоженные грядки и чистые руки. Как сберечь маникюр, работая в огороде

Руки огородника - это уже почти нарицательное выражение. Темная кайма под ногтями, порезы и черные следы от сорняков... Областное издание 47News дает советы, как рыхлить, полоть и копать с чистыми руками.
- Если вы решили сходить к мастеру
Попросите подпилить ногти покороче и не украшать их стразами или блестками. Лучше всего для работы в огороде подойдет короткий маникюр с прозрачным лаком.
Также можно попросить мастера укрепить ногтевые пластины специальным гелем или акриловой пудрой.
- Перед тем, как надеть перчатки
Чтобы кожа рук и область вокруг ногтей не пересыхали, нужно нанести на кисти рук косметический вазелин или жирный крем для рук. Только после этого следует надевать перчатки. При этом в летнюю жару лучше выбрать тканевые, а не резиновые.
- Когда руки уже испачканы и ногти не в порядке
Если во время работ вы запачкали руки и повредили маникюр, можно убрать с кожи желто-зеленые следы с помощью красной смородины. Нужно набрать небольшую горсть спелых ягод и хорошенько растереть между ладонями, а после смыть водой.
- Ванночки для рук вместе с кремом
Также эксперты советуют взять за правило во время дачных работ не только регулярное пользование кремом, но и принятие ванночек для рук. Желательно каждый вечер дать рукам отдохнуть в ванночке с морской солью и эфирными маслами лимона. Первый компонент укрепит ногти, а второй отбелит потемневшую кожу.