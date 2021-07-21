Ухоженные грядки и чистые руки. Как сберечь маникюр, работая в огороде

Руки огородника - это уже почти нарицательное выражение. Темная кайма под ногтями, порезы и черные следы от сорняков... Областное издание 47News дает советы, как рыхлить, полоть и копать с чистыми руками.

Если вы решили сходить к мастеру

Попросите подпилить ногти покороче и не украшать их стразами или блестками. Лучше всего для работы в огороде подойдет короткий маникюр с прозрачным лаком.

Также можно попросить мастера укрепить ногтевые пластины специальным гелем или акриловой пудрой.