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Ухоженные грядки и чистые руки. Как сберечь маникюр, работая в огороде

Эти лайфхаки помогут сохранить ногти в чистоте и целости, если у вас в разгаре садово-огородный сезон.

Фото пользователя prostooleh - freepik.com
Фото пользователя prostooleh - freepik.com
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Руки огородника - это уже почти нарицательное выражение. Темная кайма под ногтями, порезы и черные следы от сорняков... Областное издание 47News дает советы, как рыхлить, полоть и копать с чистыми руками.

  • Если вы решили сходить к мастеру

Попросите подпилить ногти покороче и не украшать их стразами или блестками. Лучше всего для работы в огороде подойдет короткий маникюр с прозрачным лаком.

Также можно попросить мастера укрепить ногтевые пластины специальным гелем или акриловой пудрой.

  • Перед тем, как надеть перчатки

Чтобы кожа рук и область вокруг ногтей не пересыхали, нужно нанести на кисти рук косметический вазелин или жирный крем для рук. Только после этого следует надевать перчатки. При этом в летнюю жару лучше выбрать тканевые, а не резиновые.

  • Когда руки уже испачканы и ногти не в порядке

Если во время работ вы запачкали руки и повредили маникюр, можно убрать с кожи желто-зеленые следы с помощью красной смородины. Нужно набрать небольшую горсть спелых ягод и хорошенько растереть между ладонями, а после смыть водой.

  • Ванночки для рук вместе с кремом

Также эксперты советуют взять за правило во время дачных работ не только регулярное пользование кремом, но и принятие ванночек для рук. Желательно каждый вечер дать рукам отдохнуть в ванночке с морской солью и эфирными маслами лимона. Первый компонент укрепит ногти, а второй отбелит потемневшую кожу.

Фото пользователя prostooleh - freepik.com
Фото пользователя prostooleh - freepik.com

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