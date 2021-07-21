Стадион и новострой лишили Ливерпуль статуса памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО

Несколько участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году. Площадь охраняемой территории, получившей название «Ливерпуль — город мореходов и торговцев», — 136 Га.

Ливерпульский порт лишился статуса памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город «необратимо лишился уникальных черт», торгового порта XVIII-XIX веков из-за нового строительства. Об этом 21 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение комитета Всемирного наследия.

При этом ранее в ЮНЕСКО предупреждали, что проекты по постройке небоскрёбов в доках и пристани для круизных лайнеров, а также новый стадион для клуба «Эвертон» могут привести к вычёркиванию из Списка Всемирного наследия.

В администрации Ливерпуля назвали решение ЮНЕСКО «необъяснимым». Английские чиновники посетовали, что члены комитета давно не посещали Ливерпуль и не знают, в каком состоянии находятся памятники. В июне несколько десятков политиков, учёных и спортсменов через СМИ призывали ЮНЕСКО не лишать город туристов.

Ливерпульский порт — третий в истории объект культурного наследия, исключенный из списков Всемирных. В 2007 году такого же статуса лишился заповедник антилоп в Омане. В 2009 году долина Эльбы у Дрездена перестала входить в список ЮНЕСКО.

Во второй половине первого десятилетия XXI века активно обсуждалась возможность утраты статуса объекта всемирного культурного наследия для «Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним группы памятников» из-за проекта «Лахта-центр». 400-метровый небоскрёб «Газпрома» до строительства в Лахте планировали поставить напротив Смольного собора в устье реки Охта.