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Стадион и новострой лишили Ливерпуль статуса памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ливерпуль потерял статус, который пока сохранил Петербург

Ливерпульский порт лишился статуса памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город «необратимо лишился уникальных черт», торгового порта XVIII-XIX веков из-за нового строительства. Об этом 21 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение комитета Всемирного наследия.

Несколько участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году. Площадь охраняемой территории, получившей название «Ливерпуль — город мореходов и торговцев», — 136 Га.

При этом ранее в ЮНЕСКО предупреждали, что проекты по постройке небоскрёбов в доках и пристани для круизных лайнеров, а также новый стадион для клуба «Эвертон» могут привести к вычёркиванию из Списка Всемирного наследия.

В администрации Ливерпуля назвали решение ЮНЕСКО «необъяснимым». Английские чиновники посетовали, что члены комитета давно не посещали Ливерпуль и не знают, в каком состоянии находятся памятники. В июне несколько десятков политиков, учёных и спортсменов через СМИ призывали ЮНЕСКО не лишать город туристов.

Ливерпульский порт — третий в истории объект культурного наследия, исключенный из списков Всемирных. В 2007 году такого же статуса лишился заповедник антилоп в Омане. В 2009 году долина Эльбы у Дрездена перестала входить в список ЮНЕСКО.

Во второй половине первого десятилетия XXI века активно обсуждалась возможность утраты статуса объекта всемирного культурного наследия для «Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним группы памятников» из-за проекта «Лахта-центр». 400-метровый небоскрёб «Газпрома» до строительства в Лахте планировали поставить напротив Смольного собора в устье реки Охта.

В 2013 году парламентская оппозиция сообщала, что власти РФ выступили с инициативой снять с международной охраны ЮНЕСКО центры практически всех исторических пригородов Петербурга. После скандала эту информацию опровергли. В 2018 году депутат Госдумы от Петербурга Елена Драпеко заявляла о подготовке законопроекта, чтобы «ограничить юрисдикцию ЮНЕСКО».

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