Драка в прямом эфире передачи «Ora Expertizei» произошла между экс-советником президента и экс-замглавы МВД Молдавии.
«Телеканал Jurnal TV осуждает произошедший инцидент на съемочной площадке шоу «Ora Expertizei» («Час экспертизы» — Прим. ред.), в котором двое гостей подрались после обмена репликами», — сообщается 21 июля на сайте передачи.
Во время съемок бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован обозвал визави «недоноском» и плеснул в него воду. Его оппонент — экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат — в ответ накинулся с кулаками. Косован не выдержал напора и потерял сознание. Ему понадобилась медпомощь.
Ведущий передачи Дмитрий Мишин позже уточнил, что конфликт между участниками удалось уладить.