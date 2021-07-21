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В стиле «Окон». Молдавские политики устроили драку в прямом эфире

Бывший замглавы МВД Молдавии и экс-советник президента подрались в прямом эфире

Драка в прямом эфире передачи «Ora Expertizei» произошла между экс-советником президента и экс-замглавы МВД Молдавии.

«Телеканал Jurnal TV осуждает произошедший инцидент на съемочной площадке шоу «Ora Expertizei» («Час экспертизы» — Прим. ред.), в котором двое гостей подрались после обмена репликами», — сообщается 21 июля на сайте передачи.

Во время съемок бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован обозвал визави «недоноском» и плеснул в него воду. Его оппонент — экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат — в ответ накинулся с кулаками. Косован не выдержал напора и потерял сознание. Ему понадобилась медпомощь.

Ведущий передачи Дмитрий Мишин позже уточнил, что конфликт между участниками удалось уладить.

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