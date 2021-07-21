В Петербурге экс-сотрудница ПГУПСа обещала избавить студентов от «хвостов». Неисполненные обещания привели к условному сроку

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор экс-сотруднице отдела договорных форм обучения в университете путей сообщения Императора Александра I. Её признали виновной в мошенничестве.



Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 21 июля, с 2016-го по 2018 год женщина предлагала студентам платную помощь в избавлении от «хвостов», но обещания не выполняла. В сумме за свои «услуги» она получила более миллиона рублей.



Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком длительностью два года. В законную силу приговор пока не вступил.

