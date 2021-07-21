Международная математическая олимпиада собрала онлайн более 600 школьников из 109 стран. Два участника представляют Петербург

Оба петербуржца — Иван Бахарев, Максим Туревский — учатся в Президентском физико-математическом лицее №239, Андрей Шевцов, Айдар Ибрагимов, Данил Сибгатуллин — из Москвы, Матвей Исупов — из Ижевска. За медали олимпиады присуждаются денежные премии от 400 тыс. до 1 млн рублей. Победители и призеры также получат право поступления в любой российский вуз без экзаменов.

Петербург с 14 по 24 июля принимает 62-ю Международную математическую олимпиаду. В ней в онлайн-формате соревнуются более 600 школьников из 109 стран мира. В сборной России шесть участников, из них два — из Петербурга.

Компания «Газпром нефть» поддерживает сборную России по математике. В своем напутствии к сборной глава «Газпром нефти» Александр Дюков подчеркнул, что значение математики для современного мира только растет. «Стремительно развиваются цифровые технологии, которые так или иначе опираются на математические модели. Очень много сложных и интересных вызовов для математиков есть и в нефтегазовой отрасли. Это фундаментальная наука, без которой невозможно представить развитие человечества», — отметил он. Математики помогают нефтяникам создавать алгоритмы для цифровых моделей нефтяных месторождений и когнитивных программ. Он также отметил, что России нужно развивать математическую науку для решения новых технологических вызовов, среди которых развитие искусственного интеллекта и квантовые вычисления. А чтобы появлялось как можно больше сильных математиков, бизнес должен поддерживать грантами талантливых школьников, студентов и молодых ученых.



Ранее в этом году «Газпром нефть» анонсировала несколько совместных проектов с Санкт-Петербургским государственным университетом, в числе которых открытие аспирантуры и новой лаборатории Индустриальной математики имени Канторовича. Вместе с СПбГУ компания также реализует всероссийский проект поддержки одаренной молодежи «Математическая прогрессия». Его стипендии и гранты получили более 500 студентов и аспирантов, а «выпускник» проекта Александр Логунов стал лауреатом престижной премии Математического института Клэя — второй по значимости международной награды в области математики.

