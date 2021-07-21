Под Петербургом пенсионер с товарищем сдал в металлолом почти четыре тонны рельсов

Двое мужчин в Ленобласти решили заработать на дефектных рельсах. Как сообщили 21 июля в управлении на транспорте МВД по СЗФО, в дежурную часть транспортной полиции сообщили о краже 44 обрезков рельсов со склада на железнодорожной станции Строганово.



По подозрению в преступлении задержаны 67-летний житель Ленобласти и его 41-летний товарищ. «Установлено, что подельники заранее знали, где находятся дефектные железнодорожные изделия. Ранним утром они встретились на железнодорожной станции и совместно погрузили в арендованный грузовой автомобиль 44 обрезка рельсов, общей длиной 62 метра. А затем скрылись с места преступления. Похищенный металл, весом порядка 3,7 тонны, злоумышленники сдали в пункт приема», — описали события в полиции.

