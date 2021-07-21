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Под Петербургом пенсионер с товарищем сдал в металлолом почти четыре тонны рельсов

Двое мужчин в Ленобласти решили заработать на дефектных рельсах. Как сообщили 21 июля в управлении на транспорте МВД по СЗФО, в дежурную часть транспортной полиции сообщили о краже 44 обрезков рельсов со склада на железнодорожной станции Строганово.

По подозрению в преступлении задержаны 67-летний житель Ленобласти и его 41-летний товарищ. «Установлено, что подельники заранее знали, где находятся дефектные железнодорожные изделия. Ранним утром они встретились на железнодорожной станции и совместно погрузили в арендованный грузовой автомобиль 44 обрезка рельсов, общей длиной 62 метра. А затем скрылись с места преступления. Похищенный металл, весом порядка 3,7 тонны, злоумышленники сдали в пункт приема», — описали события в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии (12)

hedgehog_
пенсионегр теперь оскорбление? или пенсионегр росгвардеец оскорбление пенсионеров?
SERGEY111
Этот пенсионер , этот нехороший человек мне на ногу уронил обрезок рельса , падла . (С).
Tattiana
По-моему, важнее, что эти обрезки у них приняли. Маму родную в металлолом примут, и всё ради денег.
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