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Седого утопленника выловили из Купчинских карьеров в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность купальщика, который погиб во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, очередную жертву купального сезона накануне вечером достали из водоёма в парке Героев-Пожарных. Тело в одном из карьеров заметил отдыхающий, он же обратился в экстренные службы.

На берег вернули мужчину в чёрных трусах. На вид ему около пятидесяти лет, седой с залысинами. У воды остались вещи, но документов или именных банковских карт ни в карманах джинсов, ни в сумке не нашлось.

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Комментарии (3)

DEMOMON
А это не тот, которого в "ДТПиЧП" в вк размещали?
bluxer
"документов или именных банковских карт ни в карманах джинсов, ни в сумке не нашлось"
ясное дело! :) это же Купчино.
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