Седого утопленника выловили из Купчинских карьеров в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность купальщика, который погиб во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, очередную жертву купального сезона накануне вечером достали из водоёма в парке Героев-Пожарных. Тело в одном из карьеров заметил отдыхающий, он же обратился в экстренные службы.



На берег вернули мужчину в чёрных трусах. На вид ему около пятидесяти лет, седой с залысинами. У воды остались вещи, но документов или именных банковских карт ни в карманах джинсов, ни в сумке не нашлось.

