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На воде в Ленобласти летом 2021 года погибли 42 человека, еще 20 до сих пор ищут

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области напоминает отдыхающим о правилах безопасности на воде. Менее чем за два месяца на водоемах региона погибли и пропали более полусотни человек.

Как говорится в видеоролике, опубликованном спасателями 21 июля, за лето 2021 года сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области обнаружили и подняли на акваториях региона 42 тела. Продолжаются поиски еще 20 человек. И с каждым днем эти цифры растут.

Спасатели напоминают:

  • купаться нужно только в специально отведенных местах и на оборудованных пляжах, где в случае опасности отдыхающие смогут получить специализированную помощь спасателей;
  • нельзя купаться пьяным — это основная причина гибели людей на воде;
  • нельзя близко подплывать к идущим судам, лодкам и катерам — может затянуть под днище, винты, ударить бортом или захлестнуть волной;
  • нельзя перегружать и раскачивать плавсредства;
  • если не умеете плавать, заходите в воду только по пояс;
  • не отплывайте далеко от берега и не заплывайте за буйки и ограждения;
  • не оставляйте детей у воды без присмотра;
  • не купайтесь вечером и ночью в одиночку и не переоценивайте свои возможности и умения держаться на воде.

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