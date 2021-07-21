Аварийно-спасательная служба Ленинградской области напоминает отдыхающим о правилах безопасности на воде. Менее чем за два месяца на водоемах региона погибли и пропали более полусотни человек.



Как говорится в видеоролике, опубликованном спасателями 21 июля, за лето 2021 года сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области обнаружили и подняли на акваториях региона 42 тела. Продолжаются поиски еще 20 человек. И с каждым днем эти цифры растут.