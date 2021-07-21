Аварийно-спасательная служба Ленинградской области напоминает отдыхающим о правилах безопасности на воде. Менее чем за два месяца на водоемах региона погибли и пропали более полусотни человек.
Как говорится в видеоролике, опубликованном спасателями 21 июля, за лето 2021 года сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области обнаружили и подняли на акваториях региона 42 тела. Продолжаются поиски еще 20 человек. И с каждым днем эти цифры растут.
Спасатели напоминают:
- купаться нужно только в специально отведенных местах и на оборудованных пляжах, где в случае опасности отдыхающие смогут получить специализированную помощь спасателей;
- нельзя купаться пьяным — это основная причина гибели людей на воде;
- нельзя близко подплывать к идущим судам, лодкам и катерам — может затянуть под днище, винты, ударить бортом или захлестнуть волной;
- нельзя перегружать и раскачивать плавсредства;
- если не умеете плавать, заходите в воду только по пояс;
- не отплывайте далеко от берега и не заплывайте за буйки и ограждения;
- не оставляйте детей у воды без присмотра;
- не купайтесь вечером и ночью в одиночку и не переоценивайте свои возможности и умения держаться на воде.