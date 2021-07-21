Ученые заявили об эффективности экстракта полыни в борьбе с COVID-19

Вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые из Германии и Дании.



По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, исследовалась эффективность в борьбе с коронавирусом таких соединений, как артесунат, артеметер, экстракта Artemisia annua (полыни однолетней), а также артемизинина. Последний применяют для лечения малярии и вирусных инфекций.



Ученые проводили испытания на человеческих клетках, которые наиболее уязвимы при COVID-19 — клетках рака легких. В качестве модельных вирусов были использованы штаммы коронавируса из Мюнхена, а также из Копенгагена.

