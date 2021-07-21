Ученые заявили об эффективности экстракта полыни в борьбе с COVID-19

Вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые из Германии и Дании.
По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, исследовалась эффективность в борьбе с коронавирусом таких соединений, как артесунат, артеметер, экстракта Artemisia annua (полыни однолетней), а также артемизинина. Последний применяют для лечения малярии и вирусных инфекций.
Ученые проводили испытания на человеческих клетках, которые наиболее уязвимы при COVID-19 — клетках рака легких. В качестве модельных вирусов были использованы штаммы коронавируса из Мюнхена, а также из Копенгагена.
Результаты экспериментов показали, что все четыре соединения успешно подавляют коронавирус. Наиболее эффективным оказался артесунат, затем следует артеметер, экстракт Artemisia annua и артемизинин.
Между тем, как говорится в статье, терапевтическое окно для применения соединений полыни очень невелико. Они могут помочь лишь сразу после того, как SARS-CoV-2 попал в организм.
Ученые планируют начать клинические испытания производных артемизинина, чтобы выяснить, смогут ли препараты на их основе помочь в борьбе с COVID-19.