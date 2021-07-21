FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Ученые заявили об эффективности экстракта полыни в борьбе с COVID-19

Вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые из Германии и Дании.

По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, исследовалась эффективность в борьбе с коронавирусом таких соединений, как артесунат, артеметер, экстракта Artemisia annua (полыни однолетней), а также артемизинина. Последний применяют для лечения малярии и вирусных инфекций.

Ученые проводили испытания на человеческих клетках, которые наиболее уязвимы при COVID-19 — клетках рака легких. В качестве модельных вирусов были использованы штаммы коронавируса из Мюнхена, а также из Копенгагена.

Результаты экспериментов показали, что все четыре соединения успешно подавляют коронавирус. Наиболее эффективным оказался артесунат, затем следует артеметер, экстракт Artemisia annua и артемизинин.

Между тем, как говорится в статье, терапевтическое окно для применения соединений полыни очень невелико. Они могут помочь лишь сразу после того, как SARS-CoV-2 попал в организм.

Ученые планируют начать клинические испытания производных артемизинина, чтобы выяснить, смогут ли препараты на их основе помочь в борьбе с COVID-19.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Ser_N0771
«...и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.» (Отк. 8; 10).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний