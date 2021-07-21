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Глава ЦИК: На выборы в сентябре идут более 45 тысяч кандидатов

На выборы всех уровней в единый день голосования в сентябре уже выдвинулись более 45 тысяч кандидатов. Об этом 21 июля сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах РФ. Всего выдвинуто уже на сейчас 45 696 кандидатов по избирательным кампаниям всех уровней, в том числе 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5 696 кандидатов в порядке самовыдвижения», — заявила она.

Памфилова добавила, что на выборы в Госдуму заверены списки 15 партий. «Выдвинуто 5 806 кандидатов, из них по федеральному округу — 4 183 кандидата, по одномандатным округам — 1 623, в том числе самовыдвиженцы — 174», — уточнила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму РФ будут проходить три дня — 17,18 и 19 сентября. Одновременно будут выбирать глав девяти регионов и 39 региональных парламентов (в том числе в Петербурге). Глава ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что хорошим решением стал бы перенос выборов на время школьных каникул, чтобы не мешать ученикам и не создавать дополнительную эпидугрозу. Однако в этом году такое решение уже не примут.

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Комментарии (1)

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Не считая тех, кого к выборам вообще не допустили "на всякий случай". Алексей Навальный в первую очередь.
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