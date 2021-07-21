Глава ЦИК: На выборы в сентябре идут более 45 тысяч кандидатов

На выборы всех уровней в единый день голосования в сентябре уже выдвинулись более 45 тысяч кандидатов. Об этом 21 июля сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.



«Запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах РФ. Всего выдвинуто уже на сейчас 45 696 кандидатов по избирательным кампаниям всех уровней, в том числе 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5 696 кандидатов в порядке самовыдвижения», — заявила она.

