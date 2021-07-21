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Собрать ребенка в школу в этом году стало дороже на 13%

Cтоимость минимального школьного набора в России выросла до 12,9 тысячи рублей. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Чек индекс».

Почти на 13 % за год выросла сумма, которая необходима для того, чтобы собрать ребенка к 1 сентября. Цены растут на основные пункты набора школьника: на дневники — на 3 %, на ручки и карандаши — на 8 %, на рюкзаки — на 8 %, на школьную блузку или рубашку — на 15 %, на обувь — на 4 %.

Исследователи отмечают, что российские родители выбирают «практическую стратегию» закупок к 1 сентября. Часть покупок для школьников делается в первой половине лета, однако это в меньшей степени относится к обуви и одежде, на которые приходится основная часть затрат. В июле 2021-го одежды покупается меньше, чем годом ранее.

«Фонтанка» уже писала, что в этом году канцтовары подорожают перед началом учебного года на 10–30 %.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
вот это и есть реальная ставка рефинансирования ЦБ РФ/
Dimitry Antonov
Так ведь мудрый и добрый Президент пообещал, вроде как, выплаты на школьников? Так что, это подорожание населению по барабану, не ощутит, не испугается, недовольства к выборам не накопит, а отнесётся с очередным пониманием.
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