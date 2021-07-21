Собрать ребенка в школу в этом году стало дороже на 13%

Cтоимость минимального школьного набора в России выросла до 12,9 тысячи рублей. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Чек индекс».
Почти на
Исследователи отмечают, что российские родители выбирают «практическую стратегию» закупок к 1 сентября. Часть покупок для школьников делается в первой половине лета, однако это в меньшей степени относится к обуви и одежде, на которые приходится основная часть затрат. В июле 2021-го одежды покупается меньше, чем годом ранее.
«Фонтанка» уже писала, что в этом году канцтовары подорожают перед началом учебного года на