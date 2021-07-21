Статистика незначительно снижается: накануне было зафиксировано
Северная столица продолжает удерживать третье место в стране по этому показателю. На первом Москва с
По России снова почти 24 тысячи заболевших коронавирусом. В Петербурге почти без изменений
В России вновь выявили почти 24 тысячи заболевших коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявили
Статистика незначительно снижается: накануне было зафиксировано
Северная столица продолжает удерживать третье место в стране по этому показателю. На первом Москва с
21 июля 2021, 11:38Летальная статистика по коронавирусу пошла в рост в Петербурге. По России количество смертей превысило 150 тысяч
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20 июля 2021, 17:18Роспотребнадзор увидел «положительную» тенденцию в заболеваемости коронавирусом в Петербурге
20 июля 2021, 16:39Смольный готов начать снимать коронавирусные ограничения. Условия перезапуска фудкортов — в финальной стадии обсуждения
20 июля 2021, 11:24Летальная статистика по коронавирусу пошла в рост по России. В Петербурге без изменений
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