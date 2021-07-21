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По России снова почти 24 тысячи заболевших коронавирусом. В Петербурге почти без изменений

В России вновь выявили почти 24 тысячи заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавируса. Об этом 21 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Статистика незначительно снижается: накануне было зафиксировано 23 770 заболевших. В Петербурге ситуация похожая: 1 939 случаев за 24 часа против 1 934 вчера.

Северная столица продолжает удерживать третье место в стране по этому показателю. На первом Москва с 3 254, на втором Подмосковье (2 161). За весь период пандемии в России выявили 6 030 240 случаев коронавируса в 85 регионах.

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Комментарии (4)

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А когда всех вакцианируют, но заболевших будет ещё больше, что нам скажут?
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