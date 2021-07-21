Группа «Эталон» заработала 41,1 млрд рублей за полгода, увеличив продажи на 39%

В первом полугодии Группа «Эталон» увеличила продажи в денежном выражении на 39% по сравнению с тем же прошлогодним периодом — до рекордных 41,1 млрд рублей, сообщили «Фонтанке» в компании в среду, 21 июля.
Как отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина, в первом полугодии 2021 года было реализовано 221 тыс. кв. м недвижимости. Значительный вклад в результат полугодия внес второй квартал, ставший рекордным по основным показателям продаж в рублевом выражении.
За второй квартал количество новых контрактов компании увеличилось на 47%, продажи недвижимости в физическом выражении выросли на 29% (122,3 тыс. кв. м), в денежном — на 115% (24,9 млрд рублей). Продажам помогли диверсификация предложения и рост средней цены квадратного метра — в среднем по портфелю она выросла на 67%, до 204 тыс. рублей.
Кроме того, компания пополнила земельный банк — недавно приобрела новый участок в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и планирует до конца года реализовать свою программу по покупке земли в Петербурге и Москве.
— С начала года Группа «Эталон» значительно укрепила свое финансовое положение, — говорит вице-президент по экономике и финансам Группы «Эталон» Илья Косолапов, — удалось снизить среднюю ставку долгового финансирования с 8,3% до 6,7%. Объем средств на эскроу-счетах достиг 38 млрд рублей, что позволяет получать проектное финансирование по льготной ставке. Безусловно, важнейшим событием для компании стало успешное SPO, в ходе которого мы смогли привлечь свыше 150 миллионов долларов на расширение портфеля проектов и развитие бизнеса.
По словам Косолапова, все перечисленные факторы существенно снизили долговую нагрузку компании: чистый корпоративный долг сократился с 19,6 млрд рублей в начале года до 626 млн рублей на конец первого полугодия.