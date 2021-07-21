Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, Honda CR-V загорелась накануне ночью в районе пересечения проспекта Ветеранов и улицы Добровольцев. Службы вызвал прохожий, который увидел зарево в три часа ночи.
Он оказался не единственным очевидцем случившегося. Опрошенные полицейскими горожане подсказали: когда автомобиль вспыхнул, от него в сторону бросился мужчина. С виду не выше 170 см, в сером спортивном костюме, лицо было не рассмотреть — его прикрывал козырёк бейсболки.
Honda принадлежит директору небольшой компании, которая занимается строительными и отделочными работами. Он живёт в ближайшем к месту происшествия доме, на днях отметил 43-летие. У кроссовера повреждён моторный отсек, частично обгорел салон.
В полиции возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога — часть 2 статьи 167 УК.
Гендиректору петербургской фирмы сожгли автомобиль на юго-западе Петербурга
Кроссовер руководителя коммерческой фирмы тушили в Красносельском районе Петербурга. Очевидцы подсказали, что заполыхать машине помогли.
Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, Honda CR-V загорелась накануне ночью в районе пересечения проспекта Ветеранов и улицы Добровольцев. Службы вызвал прохожий, который увидел зарево в три часа ночи.