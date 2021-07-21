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Грешник-рецидивист похитил пожертвования в Сампсониевском соборе. Прихожане не дали ему уйти

Прихожане Сампсониевского собора в Петербурге поймали похитившего пожертвования

Кружка с пожертвованиями прельстила посетителя православного храма в Выборгском районе Петербурга. Покушение на святое не осталось незамеченным.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, о нечистом на руку из Сампсониевского собора полицейским сообщили накануне в начале шестого вечера. Через несколько минут наряд выехал на Большой Сампсониевский проспект, 41.

Догонять и искать не пришлось. Опустошивший кружку с пожертвованиями дожидался полицейских под бдительным присмотром прихожан, которые заметили неладное и не дали ему уйти.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что добычей мужчины стали 3 тысячи 555 рублей. Задержанного доставили в отдел, возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос ближайшего времени.

По информации «Фонтанки», на хищении попался 46-летний безработный с набережной реки Фонтанки. Прошлое мужчины богато на общение с правоохранительными органами, но, судя по биографии, научить его чтить Уголовный кодекс и не желать чужого не смогли и в колонии, куда житель Петербурга попадал не один раз.

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Комментарии (5)

Spbru
Вроде новость про кражу, а после прочтения хочется, чтобы в стране наладили контроль за финансами церкви.
Вот человек взял церковную кружку в которой лежали ничьи деньги. В собственность церкви они не перешли так как не существует документа этого подтверждающего. Фактически человек украл только кружку за 200 рублей, в которой лежала находка не являющаяся чьей-то собственностью.
Modest_5e4ce41f7533b
А ведь были праведные времена, когда при монастырях свои тюрьмы существовали.
SapienS_Spora_Grib...
Бог решил, что несчастному деньги нужнее чем собору и решил ему их отдать, но забыл, что в сердцах "прихожан" бога нет...
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