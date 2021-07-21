Грешник-рецидивист похитил пожертвования в Сампсониевском соборе. Прихожане не дали ему уйти

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, о нечистом на руку из Сампсониевского собора полицейским сообщили накануне в начале шестого вечера. Через несколько минут наряд выехал на Большой Сампсониевский проспект, 41.



Догонять и искать не пришлось. Опустошивший кружку с пожертвованиями дожидался полицейских под бдительным присмотром прихожан, которые заметили неладное и не дали ему уйти.



В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что добычей мужчины стали 3 тысячи 555 рублей. Задержанного доставили в отдел, возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос ближайшего времени.



По информации «Фонтанки», на хищении попался 46-летний безработный с набережной реки Фонтанки. Прошлое мужчины богато на общение с правоохранительными органами, но, судя по биографии, научить его чтить Уголовный кодекс и не желать чужого не смогли и в колонии, куда житель Петербурга попадал не один раз.

