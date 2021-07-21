Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 21 июля, жительница проспекта Энергетиков обратилась за помощью к полицейским прошлой ночью. Около полуночи она ходила в соседний круглосуточный магазин за продуктами, прежде чем вернуться в квартиру, села передохнуть на скамейку.
«Донести покупки до дома не помог мужчина, которого пенсионерка порой встречала, но толком не знала. «Подошёл, сдёрнул сумку и побежал. Я кричала: «Отдай сумку! Отдай сумку!»… Парень ещё со мной бегал. Потом уже чувствую, что не могу бежать — упала, — рассказывает женщина, называя возраст: без двух лет 90. — Зная, кого он грабит, зная, как мы живём, — не должен был так поступать».
Ночного грабителя помогал искать сосед Рафаэль. Говорит, что услышал крики из окна, выскочил, но преступник растворился в темноте. «Вызвал полицию, сам сел на велик, стали рыскать и искать его. Часа через два поймали злодея. Полицейские, надо отдать должное, приехали сразу машин 10, оцепили район, всё засветили. Он, видимо, в кустах пережидал», — добавляет подробностей он.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
Задержанному 52 года. По его словам, родился в Ленинграде, работает охранником в кафетерии, грабёж в его биографии уже бывал. По его версии, он навещал знакомую, вместе с ней вышел к парадной и забрал сумку.
Пенсионерка отметила, что там были продукты на
«Нет, что вы, она старенькая. Лет 80 или сколько-то», — отвечает злоумышленник на вопрос о том, пыталась ли его догнать женщина.
Мужчина задержан на двое суток по делу о грабеже. В суде для него намерены просить арест. «Подозреваемый проверяется на причастность к иным преступлениям», — уточняют в полицейском главке.