Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 21 июля, жительница проспекта Энергетиков обратилась за помощью к полицейским прошлой ночью. Около полуночи она ходила в соседний круглосуточный магазин за продуктами, прежде чем вернуться в квартиру, села передохнуть на скамейку.



«Донести покупки до дома не помог мужчина, которого пенсионерка порой встречала, но толком не знала. «Подошёл, сдёрнул сумку и побежал. Я кричала: «Отдай сумку! Отдай сумку!»… Парень ещё со мной бегал. Потом уже чувствую, что не могу бежать — упала, — рассказывает женщина, называя возраст: без двух лет 90. — Зная, кого он грабит, зная, как мы живём, — не должен был так поступать».



Ночного грабителя помогал искать сосед Рафаэль. Говорит, что услышал крики из окна, выскочил, но преступник растворился в темноте. «Вызвал полицию, сам сел на велик, стали рыскать и искать его. Часа через два поймали злодея. Полицейские, надо отдать должное, приехали сразу машин 10, оцепили район, всё засветили. Он, видимо, в кустах пережидал», — добавляет подробностей он.



пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу