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Петербуржцев просят взглянуть в лицо охраннику, отобравшему еду у почти 90-летней женщины

Охранник задержан за хищение сумки с продуктами у петербурженки в Красногвардейском районе Петербурга

Полицейские просят взглянуть на подозреваемого в грабеже. Он повинился, что забрал у пожилой петербурженки сумку с продуктами, но есть вероятность, что женщина — не единственная, на ком он пытался нажиться.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 21 июля, жительница проспекта Энергетиков обратилась за помощью к полицейским прошлой ночью. Около полуночи она ходила в соседний круглосуточный магазин за продуктами, прежде чем вернуться в квартиру, села передохнуть на скамейку.

«Донести покупки до дома не помог мужчина, которого пенсионерка порой встречала, но толком не знала. «Подошёл, сдёрнул сумку и побежал. Я кричала: «Отдай сумку! Отдай сумку!»… Парень ещё со мной бегал. Потом уже чувствую, что не могу бежать — упала, — рассказывает женщина, называя возраст: без двух лет 90. — Зная, кого он грабит, зная, как мы живём, — не должен был так поступать».

Ночного грабителя помогал искать сосед Рафаэль. Говорит, что услышал крики из окна, выскочил, но преступник растворился в темноте. «Вызвал полицию, сам сел на велик, стали рыскать и искать его. Часа через два поймали злодея. Полицейские, надо отдать должное, приехали сразу машин 10, оцепили район, всё засветили. Он, видимо, в кустах пережидал», — добавляет подробностей он.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

Задержанному 52 года. По его словам, родился в Ленинграде, работает охранником в кафетерии, грабёж в его биографии уже бывал. По его версии, он навещал знакомую, вместе с ней вышел к парадной и забрал сумку.

Пенсионерка отметила, что там были продукты на 1 200 рублей, немного денег, но главное — документы.

«Нет, что вы, она старенькая. Лет 80 или сколько-то», — отвечает злоумышленник на вопрос о том, пыталась ли его догнать женщина.

Мужчина задержан на двое суток по делу о грабеже. В суде для него намерены просить арест. «Подозреваемый проверяется на причастность к иным преступлениям», — уточняют в полицейском главке.

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Комментарии (19)

266141645
собутыльники не поделили алкашку после закрытия магазина
Банин
Нетипичен поход пенсионерки в ночной магазин в такое позднее время, возможно инфа неполная за какими продуктами ходила пенсионерка. Кто в теме тот поймет
kasirer
"Помог сосед Рафаэль" - ставлю на черное.
Ванька то с дивана бы не встал, строчил бы тут дальше свои фантомные боли про "понаехавших" под пиво)
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