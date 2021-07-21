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В ВОЗ обозначили основную цель в борьбе с коронавирусом в мире

К сентябрю 2022 года ВОЗ хочет привить от коронавируса 70% населения в каждой стране

Целью Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом в мире является вакцинация к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране. Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса 21 июля сообщает РИА Новости.

«Нет вакцины против ВИЧ, болезни Альцгеймера, и этот перечень очень и очень длинный. С COVID всё иначе. Пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть всё, чтобы спасать человеческие жизни. Наша цель — вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Наша цель — глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер», — заявил, в частности, Гебрейесус.

Ранее «Фонтанка» писала, что всё большее и большее распространение в мире, по данным ВОЗ, имеет новый штамм коронавируса — «лямбда», который добрался уже более чем до 30 стран.

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Комментарии (10)

nalchik11
То есть цели справиться с ужасной "пандемией" нет?
Лизбет
Возможно я вас расстрою, но некоторые ваши комментарии читателей фонтанки оттолкнут от мысли от вакцинации больше чем от тех , кто выступает против вакцинации. Например неоднократное сравнивание со стадом коров. Сегодня хозяин вакцинирует свое стадо, завтра он решает кого доить, кого зарезать, послезавтра он решит кого осеменить для потомства, а кого продать соседу. Жуткие перспективы будущего общества.
тов
А может главная цель ВОЗ - сократить население земли по заветам билла гейтса?

Надеть на всех намордники чтобы знали свое место в новом мире?

Внедрить в каждого страх собираться компаниями, сделать всех одинокими?

Заставить всех понять, что старый мир не вернется?
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