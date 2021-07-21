В ВОЗ обозначили основную цель в борьбе с коронавирусом в мире

Целью Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом в мире является вакцинация к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране. Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса 21 июля сообщает РИА Новости.



«Нет вакцины против ВИЧ, болезни Альцгеймера, и этот перечень очень и очень длинный. С COVID всё иначе. Пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть всё, чтобы спасать человеческие жизни. Наша цель — вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Наша цель — глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер», — заявил, в частности, Гебрейесус.

