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Более 100 приговоренных к депортации мигрантов сделали бесплатный тест на COVID-19. Получившие отрицательный результат покинули Россию

Единый медицинский центр (входит в «Бронку Групп») оказывает поддержку Центру временного содержания иностранных граждан № 1 (ЦВСИГ) в ПЦР-тестировании депортируемых с территории России мигрантов. Уже проведено более 100 бесплатных тестов на коронавирус, получившие отрицательный результат иностранцы покинули Россию.

Как рассказал главный врач ООО «Единый медицинский центр» Дмитрий Широкий, в условиях пандемии при решении суда о депортации с территории РФ иностранные граждане должны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 за свой счет. Но для большинства нелегалов данное требование выполнить весьма затруднительно, они давно уже лишены заработка и вынуждены оставаться в спецприемнике на неопределенный срок. «Понимая остроту сложившейся ситуации, «Бронка Групп» выступила инициатором в оказании безвозмездного ПЦР-тестирования подлежащих выдворению иностранцев, это позволит разгрузить центр и, безусловно, скажется на улучшении миграционной обстановки в регионе», — рассказал Дмитрий Широкий.

В Центре временного содержания иностранных граждан № 1 — специализированном учреждении, где ожидают выдворения из России нелегальные мигранты — в настоящее время находится более 300 человек.

ООО «Единый медицинский центр» — медицинское учреждение, расположенное на территории Единого центра документов (ООО «Бронка Групп») наряду с Единым миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ООО «Единый медицинский центр» является уполномоченной медицинской организацией, на базе которой осуществляется медицинское освидетельствование иностранных граждан, прибывших с целью трудовой деятельности на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Комментарии (5)

Мари108
почему мы не можем сделать бесплатный тест? почему пенсионеры не могут хотя-бы?
onotolich
А с положительными тестами не выдворяют? Оставляют у нас?
Павел Михайлов
Почему им бесплатно, а жителям Петербурга исключительно за деньги?
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