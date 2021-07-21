Более 100 приговоренных к депортации мигрантов сделали бесплатный тест на COVID-19. Получившие отрицательный результат покинули Россию

Единый медицинский центр (входит в «Бронку Групп») оказывает поддержку Центру временного содержания иностранных граждан № 1 (ЦВСИГ) в ПЦР-тестировании депортируемых с территории России мигрантов. Уже проведено более 100 бесплатных тестов на коронавирус, получившие отрицательный результат иностранцы покинули Россию.



Как рассказал главный врач ООО «Единый медицинский центр» Дмитрий Широкий, в условиях пандемии при решении суда о депортации с территории РФ иностранные граждане должны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 за свой счет. Но для большинства нелегалов данное требование выполнить весьма затруднительно, они давно уже лишены заработка и вынуждены оставаться в спецприемнике на неопределенный срок. «Понимая остроту сложившейся ситуации, «Бронка Групп» выступила инициатором в оказании безвозмездного ПЦР-тестирования подлежащих выдворению иностранцев, это позволит разгрузить центр и, безусловно, скажется на улучшении миграционной обстановки в регионе», — рассказал Дмитрий Широкий.