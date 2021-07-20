В США приговорили «короля спама» из Петербурга

Петербуржца Петра Левашова, которого в СМИ называли «королем спама», американский суд приговорил к уже отбытому им наказанию. Об этом 20 июля сообщает ТАСС.



«Я решил, что приговор к уже проведенному в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца», — сказал судья Роберт Чатини. Причем прокуратура требовала для Левашова до 14 лет 7 месяцев тюрьмы. Теперь Левашова ждет депортация из США, в противном случае он будет находиться под наблюдением американских властей еще три года.

