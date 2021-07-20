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В США приговорили «короля спама» из Петербурга

Петербуржца Петра Левашова, которого в СМИ называли «королем спама», американский суд приговорил к уже отбытому им наказанию. Об этом 20 июля сообщает ТАСС.

«Я решил, что приговор к уже проведенному в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца», — сказал судья Роберт Чатини. Причем прокуратура требовала для Левашова до 14 лет 7 месяцев тюрьмы. Теперь Левашова ждет депортация из США, в противном случае он будет находиться под наблюдением американских властей еще три года.

Петр Левашов еще в 2018 году признал себя виновным по статьям о мошенничестве, преступном сговоре, краже персональных данных с отягчающими обстоятельствами и нанесении ущерба защищенному персональному компьютеру.

Левашова обвиняли в создании и управлении Kelihos — глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. Его задержали в Барселоне в апреле 2017 года. Он приехал в Испанию на отдых с женой. В августе 2017-го Левашова заочно арестовали в России по обвинению во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Петербурге. В феврале 2018-го программиста экстрадировали из Испании в США.

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Комментарии (2)

michailPotapov
очевидно что работу предложили Петру. А он согласился похоже.. :)
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