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Жители Петербурга выберут имена для спасенных нерпят. Среди вариантов — Похья и Золотая

Петербуржцам предложили выбрать имена для ладожских нерпят

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы предложили жителям Петербурга и Ленобласти дать имена трем спасенным ластоногим.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 20 июля, клички будут выбирать для двух самок и одного самца. В числе вариантов — Тихая, Кошкина, Золотая, а для нерпенка-мальчика — Похья (фин. «север»), Бурнев, Сторожевой и Коневец.

Специалисты Фонда спасают детенышей балтийской нерпы с 2013 года. Их привозят в Репино на реабилитацию, а пролечив, выпускают в естественную среду обитания. За последние восемь лет благодаря организации в Ладогу вернулись более 100 животных.

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Комментарии (1)

nalchik11
Похья, Рахья и Нахья. Ещё можно Куялово
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