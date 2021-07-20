Жители Петербурга выберут имена для спасенных нерпят. Среди вариантов — Похья и Золотая

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы предложили жителям Петербурга и Ленобласти дать имена трем спасенным ластоногим.



Как сообщили в пресс-службе Смольного 20 июля, клички будут выбирать для двух самок и одного самца. В числе вариантов — Тихая, Кошкина, Золотая, а для нерпенка-мальчика — Похья (фин. «север»), Бурнев, Сторожевой и Коневец.

Специалисты Фонда спасают детенышей балтийской нерпы с 2013 года. Их привозят в Репино на реабилитацию, а пролечив, выпускают в естественную среду обитания. За последние восемь лет благодаря организации в Ладогу вернулись более 100 животных.