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Норвежских гандболисток оштрафовали за отказ играть в бикини

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу сыграла в матче за бронзу чемпионата Европы в шортах и была наказана за это. Как заявила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF), по правилам девушки должны играть в бикини.

Каждую из девушек в норвежской команде оштрафовали на 150 евро, что в сумме составило 1 500 евро. По словам одной из участниц своеобразной акции, гандболистка Катинка Халтвик заявила телеканалу NRK, что решение надеть шорты было спонтанным.

«Мы понимали, что нам грозит. Но решили надеть шорты и посмотреть, что будет дальше», — подчеркнула она.

Халтвик надеется, что их поступок станет примером для других команд, которые чувствуют себя некомфортно в бикини.

К слову, шорты никак не помогли норвежкам в матче за бронзовые медали: со счетом 0:2 они проиграли испанкам в бикини. Золото досталось немками, а серебро — Дании.

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Комментарии (14)

Pilat
Для зрелищности им бы хорошо в принципе без бикини выступать.
Как собственно и было принято на настоящих олимпийских играх.
И в тех редких случаях когда там выступали женщины, они так же были обнажены.
Долой пуританство!
Sonata
Не-не, этим лучше в шортах
W Bons
суровые норвежские фемины непривыкшие к бикини
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