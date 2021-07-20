Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу сыграла в матче за бронзу чемпионата Европы в шортах и была наказана за это. Как заявила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF), по правилам девушки должны играть в бикини.

Каждую из девушек в норвежской команде оштрафовали на 150 евро, что в сумме составило 1 500 евро. По словам одной из участниц своеобразной акции, гандболистка Катинка Халтвик заявила телеканалу NRK, что решение надеть шорты было спонтанным.



«Мы понимали, что нам грозит. Но решили надеть шорты и посмотреть, что будет дальше», — подчеркнула она.