Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу сыграла в матче за бронзу чемпионата Европы в шортах и была наказана за это. Как заявила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF), по правилам девушки должны играть в бикини.
The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM— Tradia (@amalieskram) July 15, 2021
Каждую из девушек в норвежской команде оштрафовали на 150 евро, что в сумме составило 1 500 евро. По словам одной из участниц своеобразной акции, гандболистка Катинка Халтвик заявила телеканалу NRK, что решение надеть шорты было спонтанным.
«Мы понимали, что нам грозит. Но решили надеть шорты и посмотреть, что будет дальше», — подчеркнула она.
Халтвик надеется, что их поступок станет примером для других команд, которые чувствуют себя некомфортно в бикини.
К слову, шорты никак не помогли норвежкам в матче за бронзовые медали: со счетом 0:2 они проиграли испанкам в бикини. Золото досталось немками, а серебро — Дании.