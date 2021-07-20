кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в жёлтых кроксах? pic.twitter.com/DFpkDhDs5P— СЛАВА КПСС (@gnojnyj) July 19, 2021
«Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в жёлтых кроксах?» — задал он риторический вопрос своим подписчикам в Twitter, прикрепив фото закоптившихся стен и потолка.
kpss_begemot_official / сторис / instagram.com
По данным «Фонтанки», сигнал о пожаре в двушке на Трефолева поступил на пульт МЧС в 15:14 19 июля. В квартире, по сообщению пресс-службы экстренного ведомства, обгорела обстановка на площади 3 квадратных метров.