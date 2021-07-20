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«В жёлтых кроксах по пепелищу». У рэпера Славы КПСС сгорела квартира на юго-западе Петербурга

Рэпер Слава КПСС рассказал о пожаре в своей петербургской квартире

31-летний Вячеслав Машнов, больше известный как Слава КПСС, Гнойный, Валентин Дядька, Соня Мармеладова и т.д., временно остался без дома. Его квартира в Кировском районе Петербурга почернела после пожара. Об этом рэпер сам рассказал 20 июля в своих соцсетях.

«Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в жёлтых кроксах?» — задал он риторический вопрос своим подписчикам в Twitter, прикрепив фото закоптившихся стен и потолка.

kpss_begemot_official / сторис / instagram.com

По данным «Фонтанки», сигнал о пожаре в двушке на Трефолева поступил на пульт МЧС в 15:14 19 июля. В квартире, по сообщению пресс-службы экстренного ведомства, обгорела обстановка на площади 3 квадратных метров.

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Комментарии (15)

fortun
Ну и рожа....
265899907
У меня на кухне был такой потолок закопченный, причем, пожара не было, видимо, газ шел какой-то с примесями.
_13
«…на площади 3 квадратных метрОВ».
Это, наверное, на ТрефолевОЙ улице в КупчинЕ или КолпинЕ?)))

М-да))

P.S. Про КупчинУ и КолпинУ - шутка, конечно.
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