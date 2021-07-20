FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Для тушения лесных пожаров в Карелии вызвали парашютистов-десантников, а в Якутии — дожди

Фото: скриншот видео ФБУ «Авиалесоохрана»
ПоделитьсяПоделиться

Федеральная Авиалесоохрана показала, как тушат крупные лесные пожары в Карелии и Якутии. На подмогу карельским пожарным пришли парашютисты-десантники из Архангельской и Мурманской областей. В Якутии для помощи тем, кто борется с огнем на земле, искусственно вызвали дожди.

Как сообщает 20 июля пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», на сегодняшний день в Карелии полыхает 39 лесных пожаров на площади более 6 тысяч га, в том числе 12 крупных. Особенно сложные — на территории Суоярвского и Пряжинского лесничеств. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 9 пожаров и еще в четырех остановить распространение огня. На тушении задействованы более 500 человек, 90 единиц техники и 6 воздушных судов.

Крупные лесные пожары эффективно можно тушить только встречным контролируемым отжигом, а такой технологией в России владеют лишь парашютисты-десантники Авиалесоохраны, отмечают в ФБУ. На помощь карельским пожарным в республику прибыли 25 парашютистов-десантников Мурманской и Архангельской Авиалесоохраны и перебрасывают еще 25 работников Федеральной Авиалесоохраны из республики Марий Эл.

предоставлено ФБУ «Авиалесоохрана»

Вспышка лесных пожаров в Карелии в июле 2021 года в 8 раз превышает прошлогоднюю: с 1 по 19 июля текущего года в республике возникло 169 лесных пожаров, тогда как годом ранее — 21 пожар. Причинами становятся грозы и не затушенные местными жителями и туристами костры, а жара и ветер способствуют распространению огня.

В лесах Якутии режим ЧС из-за пожаров сохраняется с 23 июня. На сегодняшний день в регионе тушат 115 пожаров, в том числе 65 крупных. С огнем борются 2,5 тысячи человек и 300 бульдозеров, тракторов, автоцистерн и машин повышенной проходимости. Помощь оказывают около 800 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Они применяют встречный контролируемый отжиг против крупных возгораний.

предоставлено ФБУ «Авиалесоохрана»

Сегодня, 20 июля, для помощи наземным силам летчики-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в наиболее горимых Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии. Специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» со специальной веерной установкой на борту запускает в облака пиропатроны с йодистым серебром. Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды и в районах пожаров проливаются необходимые дожди.

Фото: скриншот видео ФБУ «Авиалесоохрана»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний