Фото: скриншот видео ФБУ «Авиалесоохрана» Поделиться Поделиться







Федеральная Авиалесоохрана показала, как тушат крупные лесные пожары в Карелии и Якутии. На подмогу карельским пожарным пришли парашютисты-десантники из Архангельской и Мурманской областей. В Якутии для помощи тем, кто борется с огнем на земле, искусственно вызвали дожди.

Как сообщает 20 июля пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», на сегодняшний день в Карелии полыхает 39 лесных пожаров на площади более 6 тысяч га, в том числе 12 крупных. Особенно сложные — на территории Суоярвского и Пряжинского лесничеств. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 9 пожаров и еще в четырех остановить распространение огня. На тушении задействованы более 500 человек, 90 единиц техники и 6 воздушных судов.

Крупные лесные пожары эффективно можно тушить только встречным контролируемым отжигом, а такой технологией в России владеют лишь парашютисты-десантники Авиалесоохраны, отмечают в ФБУ. На помощь карельским пожарным в республику прибыли 25 парашютистов-десантников Мурманской и Архангельской Авиалесоохраны и перебрасывают еще 25 работников Федеральной Авиалесоохраны из республики Марий Эл.

предоставлено ФБУ «Авиалесоохрана»

Вспышка лесных пожаров в Карелии в июле 2021 года в 8 раз превышает прошлогоднюю: с 1 по 19 июля текущего года в республике возникло 169 лесных пожаров, тогда как годом ранее — 21 пожар. Причинами становятся грозы и не затушенные местными жителями и туристами костры, а жара и ветер способствуют распространению огня. В лесах Якутии режим ЧС из-за пожаров сохраняется с 23 июня. На сегодняшний день в регионе тушат 115 пожаров, в том числе 65 крупных. С огнем борются 2,5 тысячи человек и 300 бульдозеров, тракторов, автоцистерн и машин повышенной проходимости. Помощь оказывают около 800 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Они применяют встречный контролируемый отжиг против крупных возгораний.

предоставлено ФБУ «Авиалесоохрана»

Сегодня, 20 июля, для помощи наземным силам летчики-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в наиболее горимых Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии. Специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» со специальной веерной установкой на борту запускает в облака пиропатроны с йодистым серебром. Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды и в районах пожаров проливаются необходимые дожди.