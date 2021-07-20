Полиция нашла под Петербургом подземный тайник с 1,5 тоннами синтетических наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти продолжают раскопки рядом с бывшей нарколабораторией под Тосно. Двух эстонцев и петербуржцев арестовали после обнаружения 60 килограммов синтетики в конце прошлого года, но главный сюрприз ждал оперативников впереди.



На участке в Лисинском сельском поселении был найден огромный тайник с наркотиками.



«В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство <...> (в отличие от МВД, по закону мы не имеем права его называть. — Прим. ред.). В настоящее время мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

