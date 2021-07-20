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Полиция нашла под Петербургом подземный тайник с 1,5 тоннами синтетических наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти продолжают раскопки рядом с бывшей нарколабораторией под Тосно. Двух эстонцев и петербуржцев арестовали после обнаружения 60 килограммов синтетики в конце прошлого года, но главный сюрприз ждал оперативников впереди.

На участке в Лисинском сельском поселении был найден огромный тайник с наркотиками.

«В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство <...> (в отличие от МВД, по закону мы не имеем права его называть. — Прим. ред.). В настоящее время мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Комментарии (5)

266064345
Да сдали этот склад конкуренты. Менты да и другие органы крышуют. Весь центр в закладках а полиции на срать. Для них главное граффити и Навальный. Да деду @опу полизать
grannie
Почему-то ТАСС, Известия, Комсомолка и куча других изданий не стесняются процитировать название наркоты. А тут прям стеснительные такие, как барышни...
SlawaPiter
Это похоже что Арбуз организовал...
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