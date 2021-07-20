Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует снижение спроса на нефть из-за распространения дельта-штамма COVID-19

Спрос на нефть на мировых рынках может сократиться на 1 млн баррелей в сутки из-за роста числа инфицированных дельта-штаммом коронавируса. К таким выводам пришел один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs, который 20 июля цитирует Вloomberg.



В Goldman Sachs Group считают, что распространение дельта-штамма может снизить мировой спрос на нефть на 1 млн баррелей в день на пару месяцев. В третьем квартале эксперты инвестбанка ожидают дефицита на рынке нефти на уровне 1,5 млн баррелей в сутки. Сокращение спроса может быть и меньше, если вакцинация снизит число госпитализаций на развивающихся рынках, прогнозируют аналитики.

