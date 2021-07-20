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Верховный суд подтвердил законность включения COVID-19 в список опасных болезней. Иск с несогласием подавала тысяча россиян

Верховный суд РФ признал законным включение коронавируса в список опасных болезней

Верховный суд России рассмотрел иск к правительству страны, который подали более 1 000 россиян, несогласных со включением коронавируса в список опасных для жизни человека заболеваний. Об этом 20 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. В коллективном иске Лиги защиты пациентов сообщалось, что введение карантина в стране ограничило передвижение и активность людей, а также лишило их возможности заниматься спортом.

Верховный суд признал решение правительства законным и оставил иск без удовлетворения.

COVID-19 дополнил список из 15 опасных для человека болезней, среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в России хотят ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации.

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