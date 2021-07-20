Верховный суд подтвердил законность включения COVID-19 в список опасных болезней. Иск с несогласием подавала тысяча россиян

Верховный суд России рассмотрел иск к правительству страны, который подали более 1 000 россиян, несогласных со включением коронавируса в список опасных для жизни человека заболеваний. Об этом 20 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. В коллективном иске Лиги защиты пациентов сообщалось, что введение карантина в стране ограничило передвижение и активность людей, а также лишило их возможности заниматься спортом.