Шито разными нитками. В Петербурге суд зарегистрировал дело о взятке сотруднице Мариинского театра

В Октябрьский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении сотрудницы Мариинского театра Инессы Алмазовой. Женщину обвиняют во взяточничестве, о чём 20 июля сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
По данным следствия, Алмазова, исполняя обязанности заведующей художественно-производственным комбинатом Мариинки, потребовала у поставщика оборудования для раскройки материалов ООО «Винк» 1,2 млн рублей за помощь в заключении договора с театром. Позднее Инесса увеличила размер взятки до 1,6 млн рублей при стоимости контракта 7,5 млн рублей.
После получения дорогого оборудования Алмазова якобы вывела средства через фиктивные договоры с частным предпринимателем. Материалы дела переданы судье.