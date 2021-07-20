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Путин на МАКС опять отведал мороженое. Лакомство ему принесли в розовом чемоданчике

Президент и его делегация освежились на авиационно-космическом салоне мороженым из чемоданчика

Президент России и другие члены делегации, которые смотрели на новинки авиапрома на Международном авиационно-космическом салоне, получили по мороженому. Лакомство им принесли в розовом чемоданчике.

Появление десерта вызвало оживление среди членов делегации. Вице-премьер Юрий Борисов поинтересовался, кто оплатил мороженое. «Денис, ты заплатил?» — в шутку спросил он у главы Минпромторга Дениса Мантурова. За него ответил президент.

В 2019 году Путин на Международном авиакосмическом салоне угостил мороженым главу Турции Реджепа Эрдогана.

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Комментарии (28)

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ЛГБТ радуется. Путин за нас
ЕнотПотоскун
В розовом чемоданчике !!! Какая наглость, что не в золотом с бриллиантами и не в платиновом. Опростоволосились.
Игорь Титов
надеюсь, что это был не пресловутый " ядерный чемоданчик"
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