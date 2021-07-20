Президент России и другие члены делегации, которые смотрели на новинки авиапрома на Международном авиационно-космическом салоне, получили по мороженому. Лакомство им принесли в розовом чемоданчике.

Без мороженого не обошлось. Путину принесли его в розовом кейсе прямо во время просмотра лётной программы. Хватило на всех. pic.twitter.com/zthm96ION7

Появление десерта вызвало оживление среди членов делегации. Вице-премьер Юрий Борисов поинтересовался, кто оплатил мороженое. «Денис, ты заплатил?» — в шутку спросил он у главы Минпромторга Дениса Мантурова. За него ответил президент.



В 2019 году Путин на Международном авиакосмическом салоне угостил мороженым главу Турции Реджепа Эрдогана.