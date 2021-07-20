МИД России допустил возможность захвата Афганистана талибами*

Судьба Афганистана зависит от переговоров, если они провалятся — не исключён силовой захват власти талибами (*террористическая организация «Талибан» запрещена в России). Такую точку зрения высказал 20 июля на дискуссионном клубе «Валдай» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В процессе национального примирения необходим прогресс. Без него военно-политический баланс в Афганистане будет дестабилизирован в пользу движения талибов, уверен Кабулов. «И тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой», — приводит слова чиновника ТАСС.