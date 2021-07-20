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Упакованные в пакет пистолеты бросили на Пороховском кладбище в Петербурге

Житель Адмиралтейского района Петербурга заявил в полицию о двух пистолетах, брошенных на городском кладбище. Оружие, заверяет он, ничем преступным не запятнано и угодило в мусорный бак ненароком.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, об утере пистолетов полицейским сообщил 74-летний петербуржец. Пропаже предшествовало недоразумение: в коммуналке на Вознесенском проспекте сломался замок на двери комнаты, чинить было некогда — в воскресенье мужчина собирался на кладбище.

Беспокоясь за сохранность потенциально опасного имущества, он взял с собой «Осу» и МР-79–9ТМ. Пистолеты упаковал в пакет и, перепутав его с другим, случайно выбросил в мусорный бак где-то на кладбище в районе Ржевки. Так и не вспомнив точное место, пенсионер решил предупредить полицейских о том, что нарушил правила хранения и ношения оружия

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Комментарии (2)

Silver867
«- Дед, продай ружьё?
- Мильон!
- Тут миллион двести, патроны тащи все…»
С. «Брат».
RemyMartin
Хитер-бобёр
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