Фонд AdVita собирает вентиляторы для своих подопечных — онкологических пациентов

«Сейчас мы собираем вентиляторы для подопечных, которые живут на арендованных фондом квартирах, и для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. Нам нужно много напольных вентиляторов (на длинной ножке), поэтому без вас нам не справиться», — обращается команда фонда к жителям Петербурга.

Жара только временно покинула Петербург: по прогнозам синоптиков, она вернётся к концу недели. Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») с наступлением знойной погоды начал сбор вентиляторов для своих подопечных — людей с онкологическими заболеваниями. Потребность в технике остаётся острой.

«Вентилятор — это спасение. В такую духоту, когда действительно нечем дышать, на него вся надежда», — говорит Юлия Хороших. Вместе с дочкой Лилианой она живет в одной из квартир для иногородних пациентов, которые арендует фонд AdVita.



Юлия и Лилиана приехали на лечение из Нальчика — девочке предстоит трансплантация костного мозга. Юлия — старшая по квартире: «Мы живём в двухъярусной квартире, и если у комнат на первом ярусе потолки высокие и дышать чуть легче, то на втором ярусе — низкие, воздуха не хватает. Без вентилятора никак».



Также техника нужна в палатах НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. «В жару тяжело приходится всем, а людям с ослабленным здоровьем, проходящим интенсивное лечение от рака, — тем более», — говорят в фонде.



Если вы хотите помочь, вентиляторы можно приносить в офис фонда AdVita в будни с 10:00 до 18:00 по адресу: Большой проспект П.С., 77, домофон «2», этаж 2. По всем вопросам можно написать сотрудникам фонда на help.advita@gmail.com.

