Рядом с озером в Нагорном петербургский школьник нашёл останки двух человек

Вылазка к озеру в Выборгском районе Ленинградской области подарила своеобразные впечатления семье из Петербурга и подкинула работы судмедэкспертам. Копаясь в земле, ребёнок наткнулся на кости.



Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, деталями своего отдыха с полицией жители Шушар поделились накануне. Женщина рассказала, что вместе с девятилетним сыном гуляла недалеко от охотничьей базы в посёлке Нагорное, у озера Глубокое, мальчик решил вырыть землянку и нашёл два черепа и кости. Останки были в верхнем слое почвы.

